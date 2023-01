Eaconomaidh

Dh'iarr an seansalair, Jeremy Hunt, foighidinn, smachd agus dòchas agus e a' mìneachadh plana an riaghaltais airson fàs eaconomaich. Gheall Mgr Hunt sgeamaichean leasachaidh ùra agus thuirt e gur e an atmhorachd a ghearradh gu leth as fheàrr dhan mhòr-shluagh aig an àm seo seach cìsean a ghearradh. Thuirt e gur e call agus dìmeas uabhasach air tàlant a th' anns na muilleanan dhaoine nach eil ann an cosnadh agus thuirt e gun tèid iad sin a bhrosnachadh gu obair.

Stailcean

Tha a h-uile dùil gun tèid an treas seachdain ann an sreath stailcean luchd-teagaisg na h-Alba air adhart. 'S e tuigse a' BhBC nach eil mòran coltas ri tairgse pàighidh ùr a' chiad ghreis. Tha ceannardan comhairle bho air feadh Alba a' deasbad na cùise an-diugh ach tha e coltach nach bi àrdachadh pàighidh ann.

Foirneart

Thuirt an t-aonadh thidsearan as motha an Alba, an EIS, gum feum barrachd a dhèanamh mu fhoirneart anns na sgoiltean le àrdachadh 45% ann an tachartasan den t-seòrsa sin an-uiridh. Tha an EIS ag ràdh nach eil na comhairlean a' dèanamh clàradh ceart air ionnsaighean air tidsearan agus air cloinn agus gu bheil cuideam air luchd-teagaisg gun dad a ràdh mun dèidhinn. Thuirt COSLA, Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail, gu bheil sàbhailteachd anns na sgoiltean fìor chudromach agus gu bheil iad a' dèiligeadh ris a h-uile tachartas anns an dòigh cheart.

Corran

Chaidh athchuinge a stèidheachadh ag iarraidh drochaid air Caolas a' Chorrain ann an Loch Abar. Tha luchd-iomairt ag iarraidh coinneimh le Ministear na Còmhdhail, Jenny Gilruth, agus iad ag ràdh gum biodh drochaid nas fheàrr na bàtaichean-aiseig ùra. Tha sin an dèidh do Rùnaire na Còmhdhail, Mìcheal MacMhathain, innse an-dè gu bheil Riaghaltas na h-Alba a' beachdachadh air drochaidean 's cabhsairean dha na Hearadh, Barraigh agus Muile, ach nach eil air Caolas a' Chorrain.

Inbhir Ùige

Dh'iarr BP Lib Deamach Ghallaibh, Chataibh agus Taobh Sear Rois taic a' Phriòmhaire airson leudachaidh air seirbheisean aig Port-adhair Inbhir Ùige. Tha Jamie Stone ag ràdh gum bi iarrtas ann nuair a dh'fhosglas saor-phort ann an Caolas Chrombaigh agus tha e ag iarraidh taic Rishi Sunak. Chan eil aig Inbhir Ùige ach aon seirbheis adhair an-dràsta agus 's ann ri Obair Dheathain a tha an ceangal sin.