Sgoiltean

Tha Rùnaire Foghlaim na h-Alba, Shirley-Anne Somerville, ag ullachadh airson stad a chur air comhairlean bho a bhith a' gearradh àireamhan thidsearan agus uairean sgoile. Tha làn-dùil gun dèan sin àimhreit eadar Riaghaltas na h-Alba agus na h-ùghdarrasan ionadail mu cò aig a tha cumhachd sa chùis agus smachd air airgead.

Am Bruach an Iar

Thuirt oifigich Phalastinianaich gun deach, air a' char as lugha, naoinear a mharbhadhh ann an ionnsaigh a thug arm Israel air campa fògarrach air a' Bhruaich an Iar. Cha tuirt Israel dad ach tha aithrisean anns na meadhanan gun do rinn Israel sin airson stad a chur air ionnsaigh mhòr orra.

IFS

Tha Institiud an Rannsachaidh Fhiosgail ag ràdh gur dòcha gun tig air Riaghaltas na h-Alba gearraidhean mòra a dhèanamh ann an seirbheisean poblach ma tha iad am beachd tuilleadh airgid a chur ri seirbheis na slàinte agus poileasaidean uaine. Tha an IFS ag ràdh gum faodadh gearradh cho mòr ri 13% a bhith ann an seirbheisean poblach air an ath-cheithir bliadhna.

Gnè

Thuirt Rùnaire Dùthcha nan Làbarach, Yvette Cooper, nach bu chòir prìosanaich thar-ghnè a rinn eucoir air boireannaich a bhith ann am prìosan bhoireannach. Bha Ms Cooper a' bruidhinn air cùis Isla Bryson, a chaidh a dìteadh an t-seachdain seo chaidh airson dithis bhoireannach èigneachadh nuair a bha i na fireannach agus a dh'atharraich a gnè mus deach i dhan chùirt.

Dachaigh-cùraim

Thuirt Parkland Care Homes, a' chompanaidh a tha a' ruith dachaigh-cùraim Mo Dhachaidh ann an Ullapul gu bheil iad, còmhla ri NHS na Gàidhealtachd, a' coimhead airson aite dhan cheithir duine deug a tha a' fuireach an sin an-dràsta. Dh'innis a' chompanaidh an-dè gum bi iad a' dùnadh na dachaigh ann an Ullapul air an 23mh den Ghiblean agus gur e cosgaisean ruith àrda as coireach.

Tubaist

Tha poilis ag iarraidh fiosrachaidh mu bhàs duine anns an do bhuail càr air rathad an A9 ann am Peairt an-dè. Bhuail an càr Peugeot geal anns an duine, a bha 42, air an t-slighe deas eadar cearcaill-rathaid Inveralmond agus Broxden tràth feasgar an-dè.