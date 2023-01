Tancaichean cogaidh

Thàinig dearbhadh bho riaghaltas na Gearmailte gum bi iad a' cur thancaichean cogaidh dhan Ucràin. Bha fad sheachdainean de chuideam eadar-nàiseanta air an t-Seansalair, Olaf Sholz, sin a dhèanamh. Bha na h-uimhir de dhùthchannan Eòrpach eile cuideachd a' feitheamh cead à Berlin tancaichean Leopard a thogadh sa Ghearmailt a chur ris a chogadh an aghaidh na Ruis. Tha dùil ri dearbhadh den aon sheòrsa às na Stàitean Aonaichte.

Nadhim Zahawi

Tha fear a bha na mhinistear Tòraidheach, David Gauke, ag ràdh gu bheil cus cheistean ann mu chathraiche a' phàrtaidh, Nadhim Zahawi, agus gu bheil a h-uile coltas gum feum e an dreuchd fhàgail. Tha Mgr Zahawi fo rannsachadh mu a chùisean cìse pearsanta nuair a bha e na sheansalair. Tha làn dùil ri cuideam air Rishi Sunak mun chèis aig ceistean a' Phrìomhaire an-diugh.

Rabhadh luchd-aimbealans

Thàinig rabhadh bho luchd-obrach ambaileans na h-Alba gu bheil barrachd euslainteach an cunnart tinneas air no bàs leis nach urrainn dhaibh an dachaigh a chumail blath. Thuirt Seirbheis Ambaileans na h-Alba gun tug iad 44 duine gach latha dhan ospadal le hypothermia air a' mhìos seo chaidh. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil mu 36% de dhachaighean na h-Alba ann am bochdainn connaidh leis mar a tha prisean a' sìor èirigh.

Buidseat Riaghaltas na h-Alba

Tha Comataidh an Ionmhais aig Holyrood a' càineadh phlanaichean buidseat Riaghaltas na h-Alba. Tha athaisg ùr bhon chomataidh thar-phàrtaidh ag ràdh gu bheil an riaghaltas a' strì ris an atmhorachd agus cuideam eile air ionmhas ach gur e briseadh-dùil a th' ann nach deach plana fhoillseachadh airson sheirbheisean poblach. Thuirt a' chomataidh nach eil iad cinnteach a bheil sratadsaidh san ùine fhada aig Riaghaltas na h-Alba airson airgead a chumail ris na seirbheisean poblach.

Gearan mu Aonta nan Eilean

Tha fear de chomhairlichean an Eilein Sgitheanaich a' cumail a mach gun do rinn Comhairle nan Eilean Siar, comhla ri ùghdarrasan ionadail Arcaibh agus Shealtainn, an dìcheall an t-Eilean Sgitheanach a chumail a-mach à Aonta nan Eilean agus an £100m a thàinig leis. Thuirt an Comhairliche Iain Fionnlasdan, Cathraiche Comataidh an Eilein Sgitheanaich agus Ratharsair, gu bheil e gu math mì-thoiliche nach eil an t-eilean a' faighinn taic-airgid a tha sgìrean eile. Thuirt Comhairle nan Eilean Siar nach ann riutha-san a tha e an urra de na sgìrean a tha ann an Aonta nan Eilean.