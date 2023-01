Nadhim Zahawi

'S i tè a bha na ministear san riaghaltas, Caroline Noakes, a' chiad bhall-pàrlamaid Tòraidheach a thàinig air adhart agus a dh'iarr air cathraiche a' phàrtaidh, Nadhim Zahawi, a dhreuchd fhàgail rè ùine fhad 's a tha rannsachadh ann mu a chùisean cìse. Tha na pàrtaidhean dùbhlanach ag iarraidh air-san a dhreuchd fhàgail an dèidh dha tighinn am follais gun deach càin cìse mu £5m air nuair a bha e na sheansalair. Tha Mgr Zahawi ag ràdh gun do rinn e mar bu chòir dha.

Ionnsaigh le gunna

Chaill seachdnar am beatha ann an ionnsaigh le gunna ann an California san dàrna tachartas den t-seòrsa anns an stàit an taobh a-staigh dà là. Tha e coltach gur e Sìonaich Aimeireaganaich a bha ag obair air tuathanas ann an coimhearsnachd Half Moon Bay a bha anns an fheadhainn a chaidh a mharbhadh. Tha duine, a tha 67, air gèilleadh ris na poilis.

Teine aig Jenners

Nì feachdan Poileas agus Smàlaidh na h-Alba rannsachadh air na thachair an-dè aig teine aig seann bhùth Jenners ann an Dùn Èideann. Tha aon neach-smalaidh fìor ìosal san ospadal agus chaidh ceathrar eile a leòn. Bidh rannsachadh ann cuideachd air sàbhailteachd an togalaich, a bha ga leasachadh mar thaigh-òsta.

Airgead air iasad aig an riaghaltas

Sheall figearan ùra gun do dh'èirich an t-suim air iasad aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu £27.4bn, an t-suim as motha ann am mìos na Dùbhlachd bho thòisich clàradh ann an 1993. Tha an t-suim còrr 's £16bn nas motha na bh' ann air an aon mhìos a bhòn-uiridh. Tha eòlaichean ag ràdh gur iad sgeamaichean taice an riaghaltais le cosgaisean cumhachd as motha a chuir ris an àrdachadh.

Stailc nan tidsearan

Tha tidsearan ann an sgirean comhairle Shruighlea agus Rinn Friù an Ear air stailc an-diugh ann an sreath stailcean an aonaidh EIS. Seo an seachdamh là de na stailcean a bheir buaidh aon turas air a h-uile ùghdarras ionadail. Tha na h-aonaidhean a' sìor fhàs mì-thoilichte nach d' fhuair iad tairgse pàighidh ùr bho bha a' chiad stailc aca san t-Samhain.

Sealg an t-sionnaich

Gabhaidh Pàrlamaid na h-Alba ri lagh ùr an-diugh a chuireas casg air sealg shionnach le coin. Ach tha dragh ann gum bi sgeama ceadachd, a leigeis le manaidsearan fearainn smachd a chumail air sionnaich agus an leithid, a' fàgail beàrn san lagh ùr.