Tidsearan

Tha iomairt-obrach nan tidsearan ann an Alba a' leudachadh agus an SSTA ag ràdh gun tèid iad an lùib nan stailcean nàiseanta a chaidh a ghairm airson an 28mh là den Ghearran agus an 1mh là den Mhàrt. Ma thèid na stailcean air adhart tha dùil gum bi cha mhòr a h-uile sgoil ann an Alba dùinte air na làithean sin. Aig a' cheart àm tha stailcean làitheil an EIS a' leantainn le luchd-teagaisg air coiseachd a-mach à sgoiltean ann an Siorrachd Àir an Ear, agus Dùn Phris agus Gall-Ghàidhealaibh.

Nadhim Zahawi

Tha am Prìomhaire Rishi Sunak air innse gu bheil e air iarraidh air a' chomhairliche neo-eisimeileach aige air modhalachd sgrùdadh a dhèanamh air cùis chathraiche a' Phàrtaidh Thòraidhich, Nadhim Zahawi. Thuirt am Prìomhaire gu bheil e soilleir gu bheil ceistean rim freagairt às dèidh mar a phàigh Mgr Zahawi càin de mu thimcheall air £5m mar phàirt de dh'aonta le Roinn na Cusbainn 's nan Cìsean fhad 's a bha e na Sheansalair. Tha am Pàrtaidh Làbarach agus an SNP ag ràdh gum bu chòir Mgr Zahawi a chur a-mach às a dhreuchd.

Cathraiche a' BhBC

'S thuirt Cathraiche a' BhBC, Richard Sharp, nach robh gnothach aige ri iasad-airgid a fhuair Boris Johnson fhad 's a bha e na Phrìomhaire. Bha e a' freagairt chasaidean gun do chuidich e le bhith a' cur iasaid de suas ri £800,000 air dòigh do Mhgr Johnson ann an 2020. Goirid às dèidh sin chaidh Mgr Sharp ainmeachadh mar chathraiche na companaidh craolaidh nàiseanta.

California

Thuirt poilis ann an California gun do thionndaidh fear a tha fo amharas a thaobh murt dheichnear aig talla dannsa gunna air fhèin mus deach aig oifigearan air a chur an grèim. Loisg Huu Can Tran, a bha 72, air feadhainn a bh' air a dhol chun an talla ann am Monterey Park airson bliadhna ùr nan Sìonach a chomharrachadh. Tha na h-ùghdarrasan ag ràdh gun do dh'fheuch e an uairsin ri ionnsaigh a thoirt air cruinneachadh ann an talla eile ach gun deach aig na bha an làthair air an armachd a bha e a' giùlain a thoirt bhuaithe.

Iomairt Teasairginn

'S tha sgrùdadh ga dhèanamh anns a' Chuan a Tuath airson neach-obrach a th' air a dhol a dhìth bho chlàr-ola. Chaidh an iomairt a chur air chois mu 9:00f an-raoir nuair a chaidh brath a leigeil chun nan seirbheisean èiginn nach robh sgeul air an duine air a' chlàr, a tha mu 100 mìle an ear-dheas air Obar Dheathain. Tha dà shoitheach sòlair le heileacoptair agus itealan mhaor-cladaich an sàs anns an iomairt.