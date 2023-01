Aonta nan Eilean

Chuir Riaghaltas na h-Alba, Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, agus ceannardan comhairle an ainm ri Aonta nan Eilean ann an Arcaibh an-diugh. Tha an t-aonta a' toirt £100m anns a' chiad dhol a-mach dha na h-Eileanan Siar, Arcaibh agus Sealtainn. Tha dùil ri 1300 cosnadh agus luach faisg air £400m de leasachadh thairis air deich bliadhna ann an roinnean mar thurasachd, bun-structar agus cumhachd ath-nuadhachail. Am measg nam pròiseactan a tha san amharc anns na h-Eileanan Siar, tha ionad cumhachd hàidhdreaidean ann an Leòdhas agus port-fànais ann an Uibhist a Tuath.

An Ucràin

Tha riochdairean à còrr 's 50 dùthaich a' coinneachadh anns a' Ghearmailt a dheasbad tuilleadh taice le armachd dhan Ùcrain. Tha cuideam air riaghaltas na Gearmailt na tancaichean Leopard acasan a chur dhan Ùcrain.

Tidsearan

Tha cuairt eile chòmhraidean an-diugh ag amas air fuasgladh do stailcean nan tidsearan an Alba. 'S e an-diugh an còigeamh là ann an streath stailcean fad sia là deug a bhios air buaidh a thoirt air a h-uile sgìre comhairle mus tig iad gu ceann. Chan eil dùil aig na h-aonaidhean ri tairgse ùr an-diugh. Tha na stailcean an-diugh ann an sgìre comhairle Aonghais agus Dùn Breatainn an Ear.

Bùthan

Tha figearan ùra a' sealltainn gun deach 1% nas lugha de stuth a reic anns na bùthan san Dùbhlachd na chaidh anns an t-Samhain. Bha eòlaichean a' sùileachadh àrdachaidh 0.5%. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gu bheil a h-uile coltas gur e prìsean àrda as coireach nach do chosg daoine uimhir aig àm na Nollaige. Bha an lùghdachadh as motha ann am bùthan nach eil a' reic bìdh.

Cothromachadh

Tha mòran air Ghàidhealtachd agus anns na h-Eileanan diùmbach nach d'fhuair iad dad bho airgead Levelling Up Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a chaidh ainmeachadh an-dè. Cha d'fhuair ach deich pròiseactan an Alba taic agus cha robh gin dhiubh sin air Ghàidhealtachd, Moireibh, ann an Earra-Ghàidheal 's Bòd neo anns na h-Eileanan Siar, ged a rinn iad tagradh air a shon.

King's

Tha dragh ann mu Thaigh-Cluiche King's ann an Dùn Èideann air an do dh'fhailnich e taic fhaighinn bho stòras Levelling Up. Tha an togalach dùinte an-dràsta le dùil ri leasachadh a bha ri tòiseachadh am-bliadhna, ach tha an cathrannas a tha ga ruith ag ràdh gu bheil iad £9m gann a-niste agus nach eil aca ach còig seachdainean airson airgead a thogail. Tha iad ag obair còmhla ri Riaghaltas na h-Alba, Comhairle Baile Dhùn Èideann agus Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airson airgead a thoirt à aiteigin eile.