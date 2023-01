Cothromachadh

Tha deich pròiseactan an Alba a' roinn cha mhòr £180m eadar iad le taic bho Stòras Levelling Up Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte. Thuirt am Prìomhaire Rishi Sunak gum brosnaich sin an eaconomaidh. Ach tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gu bheil e ceàrr gu bheil an Riaghaltas ann an Lunnainn ag innse dè an t-airgead a thèid a chosg ann an sgìrean fèin-riaghailte mar Alba.

Slàinte

Tha còmhraidhean aig na h-aonaidhean slàinte agus Riaghaltas na h-Alba an-diugh ag amas air aonta mu phàigheadh. Chaidh sreath stailcean air feadh an NHS a chur dheth an t-seachdain seo chaidh gus am biodh tuilleadh chòmhraidhean ann.

Tidsearan

Tha sreath stailcean nan tisdearan air gluasad an-diugh gu sgoiltean ann am Moireibh agus Siorrachd Lannraig a Tuath. Bheir stailc aonadh an EIS buaidh air a h-uile sgìre comhairle anns na seachdainnean ri thighinn. Tha na tidsearan ag iarraidh àrdachaidh 10% nam pàigheadh ach tha na h-ùgharrasan ag ràdh nach eil airgead gu leòr aca airson sin.

Poileas Alba

Tha Poileas Alba a' diùltadh innse an tèid luchd-obrach fo sgrùdadh an dèidh mar chaidh fear de Phoileas a' Mhet a dhìteadh air eucoirean drabasta. Thuirt am Prìomhaire, Rishi Sunak, gun deach innse dhan a h-uile feachd poilis air feadh na dùthcha rannsachadh a dhèanamh a thoirt am follais oifigearan nach eil fut airson na h-obrach. Gheall Poileas Alba gu bheil iad a' dèiligeadh ri gràin agus droch dhìol air boireannaich anns a' bhuidhinn agus anns a' choimhearsnachd.

Sneachda

Tha mòran sgoiltean air Ghàidhealtachd dùinte an-diugh a-rithist agus bha feadhainn a' fosgladh nas anmoiche le tuilleadh sneachda agus reòthadh air feadh a' chinn a tuath. Thuit i gu -10 ann an Druim na Drochaid an-raoir a rèir Oifis na Sìde.

Sgoiltean

Tha teagamh ann am planaichean airson sreath sgoiltean ùra air Ghàidhealtachd. Chaidh coinneamh air buidseat calpa aig Comhairle na Gaidhealtach an ceann cola-deug a chur dheth agus a' Chomhairle ag ràdh gu bheil iad fhathast a' feitheamh fios bho Riaghaltas na h-Alba mu airgead airson nan sgoiltean. Tha bun-sgoiltean ùra anns an Àth Leathann, anns a' Mhanachainn agus ann an Inbhir Ghòrdain anns a' phlana.

Carthannasan

Tha dragh ann gun dùin mòran bhuidhnean carthannais ann an Alba eadar buaidh Chovid agus cosgaisean bith-beò. Thuirt Comhairle nam Buidhnean Saor-Thoileach gu bheil còrr is 40% dhiubh ann an trioblaid agus gum faodadh cho mòr is 1,300 dhiubh dùnadh ron ath-bhliadhna. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' coimhead ri diofar dhòighean air an cuideachadh.