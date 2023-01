Dh'iarr na poilis air daoine ann an ceann a tuath na h-Alba gun a bhith a' siubhal ach ma tha cruaidh fheum ann is droch shìde a' bualadh air an sgìre.

Bha na mìltean de chloinn far na sgoile Dimàirt is sgoiltean dùinte.

Tha an droch aimsir a' leantainn is Oifis na Sìde air rabhadh orains a sgaoileadh airson sneachda ann am pàirtean den Ghàidhealtachd, Moireibh agus Siorrachd Obar Dheathain.

Tha an aithris seo aig Karen Elder.