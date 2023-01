Tha dragh anns an Aghaidh Mhòir gun caill am baile àitichean uaine luachmhor ri linn leasachaidhean turasachd th' anns an amharc.

Tha Comhairle Coimhearsnachd na h-Aghaidh Mòire a' togail ghearanan an aghaidh phlanaichean airson trì leasachaidhean eadar-dhealaichte anns am biodh còrr 's 400 leabaidh do luchd-turais.

A rèir an fheadhainn a th' air cùl nam planaichean, tha cruaidh fheum air leasachaidhean mar seo.

Tha Nicole Mhoireach ag aithris.