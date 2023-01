Tha Comhairle Ghlaschu a' cur taic ris an iomairt Get Me Home Safely do dh'fheadhainn a tha ag obair anmoch ann an gnìomhachasan aoigheachd a' bhaile.

'S e an t-aonadh Unite a th' air cùl na h-iomairt, ach tha a' Chomhairle a-nis gu bhith a' cur ìmpidh air luchd-fastaidh dèanamh cinnteach gu bheil an luchd-obrach aca, a tha ag obair nas anmoiche na 11.00f. a' faighinn dhachaidh slàn sàbhailte.

Tha Annabel Nic'illinnein ag aithris.