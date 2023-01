Turas Rishi Sunak a dh'Alba

Tha dùil gun coinnich am Prìomhaire, Rishi Sunak, ris a' Phrìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, ann an Alba a-nochd fhathast. Seo a' chiad chuairt aig Mgr Sunak a dh'Alba bhon fhuair e dreuchd a' Phrìomhaire. Tha iad gu bhith a' còmhradh air grunn chuspairean - nam measg an staing anns an NHS agus na duilgheadasan san eaconamaidh. Tha dùil tun tèid naidheachd fhoillseachadh cuideachd mu bhith a' stèidheachadh dà shaor-phort ann an Alba. Tha e air a thuigsinn gu bheil na tairgsean aig Ùghdarrasan Cala Linne Chrombaigh agus Cala Linne Fhoirthe sa phriomh àite.

Buidseatan nan comhairlean

Thàinig rabhadh gu bheil tè de na bliadhnaichean as duilghe a-riamh air thoiseach air comhairlean na h-Alba agus iad a' feuchainn ri beàrnan sna buidseatan aca a lìonadh. Thuirt Coimisean nan Cunntasan gur ma dh'fhaoidte gum bi aig ùghdarrasan ionadail ri seirbheisean a ghearradh agus iad a' strì ri àrdachaidhean ann an ìre na h-atmhorachd agus cosgaisean bith-beò agus buaidh Covid 19. Tha an Coimisean ag ràdh gum bi aig dà thrian de chomhairlean ri airgead a thoirt bho na cùl-stòir aca airson beàrnan de £400m a lìonadh.

Leagadh fear le bus

Tha fireannach ann an suidheachadh èiginneach san ospadal às dèidh mar a chaidh a leagail le bus ann an Dùn Èideann a-raoir. Chaidh an duine, 51, a ghoirteachadh air Sràid Mhic Neacail sa bhaile mu 8.00f. Cha deach neach sam bith eile a ghoirteachadh san tubaist agus tha na poilis ag iarraidh air fianaisichean sam bith a thighinn a bhruidhinn riutha.

Oifigearan poilis a' fulang staing bith-beò

Thuirt Coimiseanair Polais a' Mhet, Sir Mark Rowley, gu bheil cuid de na h-oifigearan aige a' cur feum air bancaichean-bìdhe leis mar a tha am pàigheadh aca air tuiteam thar nam bliadhnaichean. Thuirt e ged nach eil na poilis idir airson a dhol air stailc gu bheil iad searbh leis mar a tha na h-inbhean beatha aca air a dhol bhuaithe sna deich bliadhna a dh'fhalbh.

Dòchas do thuathanas baile

Agus dh'fhaodadh gun tèid aon de na tuathanachasan bailteil mu dheireadh ann an Alba a shàbhaladh agus grunn bhuidhnean air ùidh a a nochdadh ann a bhith ga ruith. Tha dùil gun dùin Love Gorgie Farm - a tha a' toirt chothroman obrach do dhaoine òga ann an Dùn Èideann - aig toiseach na h-ath-sheachdain. Thuirt ceannard comhairle a' bhaile, Cammy Day, gun dèan iad sgrùdadh air na molaidhean a tha gan cur air adhart airson an tuathanachais, agus gu bheil iad an dùil na beathaichean a chumail air an làraich gus an tèid co-dhùnadh a dhèanamh mun t-slighe air adhart.