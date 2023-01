Tha dotair òg, a bhios a' cleachdadh cathair-chuibhle an dèidh dha a bhith ann an tubaist, airson aire a thogail mu na cothroman a tha an cois spòrs triathlon do chiorramaich.

Aig Geamaichean a' Cho-fhlaitheis cha robh cothrom aig lùth-chleasaichean ann an cathraichean-cuibhle pàirt a ghabhail sa spòrs, ach bha co-fharpais ann do dhaoine dall.

Chan eil paratriathlon tric ri fhaicinn air an telebhisean nas motha. Seo Nicole Mhoireach ...