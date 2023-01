Amazon

Dh'fhoillsich Amazon gu bheil iad air co-chomhairleachadh a thòiseachadh mu bhith a' dùnadh an taigh-bathair aca ann an Gurraig. Tha a' chompanaidh ag ràdh gum faigh luchd-obrach cothrom gluasad gu làraichean eile Amazon ged a tha iad a' faithneachadh nach bi mòran àitichean ri fhaotainn ann an Alba agus nach bi e comasach do mhòran dhaoine gluasad. Tha Gurraig am measg trì taighean-bathair a tha Amazon a' beachdachadh air dùnadh - tha an fheadhainn eile ann an Hemel Hempsted agus Doncaster.

Stailcean nan tidsearan

Tha bun-sgoiltean air feadh Alba dùinte an-diugh agus tidsearan air stailc mu ìrean pàigheadh. Dh'innis Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley Ann Somerville, dhan BhBC nach eil dòigh ann san gabh iarrtasan an luchd-teagaisg a riarachadh. Thèid tidsearan ann an àrd-sgoiltean na dùthcha a-mach air stailc a-màireach.

Àireamh a' bhàis

Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gun deach còrr is 6,500 bàs a chlàradh san Rìoghachd Aonaichte an-uiridh, cha mhòr 9% nas àirde na bhiodh dùil gu h-àbhaisteach. Tha an ONS ag ràdh gur e seo an t-àrdachadh as motha ann an ìrean bàis airson 50 bliadhna. San t-seachdain mu dheireadh de 2022 chaidh cha mhòr 10,700 bàs a chlàradh, 19% thairis air an ìre àbhaisteach.

Leapannan ospadail

Tha an àireamh de leapannan ospadail ann an Alba a tha gan cleachdadh le euslaintich a tha deiseil airson an t-ospadal fhàgail aig an ìre as àirde a-riamh. Sheall dàta bhon t-Samhain gun robh timcheall air 1,900 leapannan gan cleachdadh le feadhainn a bha a' feitheamh airson faighinn a-mach às an ospadal, an àireamh as motha bhon thàinig stiùireadh oifigeil a-steach ann an 2016. Aig a' cheart àm tha na h-àireamhan de dh'euslaintich a bha a' feitheamh còrr agus 12 uair de thìde airson cobhair ann ann aonadan A&E aig an ìre as àirde a-riamh. Tha àireamhan airson a' chiad seachdainn den bhliadhna a' sealltainn gun robh 2,506 euslaintich a' feitheamh còrr agus an dàrna leth den là airson cobhair meidigeach.

Prìs peatrail is diosail

A reir an AA, tha prìs chuibheasach a' pheatrail air tuiteam fo £1.50 airson an liotair airson a' chiad uair bhon chaidh an Ruis a chogadh ris an Ucràin. Tha iad ag ràdh ge-tà gu bheil prìs an diosail fhathast cha mhòr 20 sgillinn nas àirde na e bha sa Ghearran an-uiridh.