Thathar tric a' cluinntinn nach eil fìreannaich airson a bhith a' bruidhinn mu shlàinte, ach tha cothrom ann dhaibh sin a dhèanamh ann an Uibhist.

Tha càraid ann an sin air an dachaigh fhosgladh do dh'fhireannaich a tha a' fulang le aillse no a tha a' toirt taic do chuideigin air a bheil an tinneas.

Tha iad a' toirt cuireadh do dhaoine a dhol gu na coinneamhan aca.