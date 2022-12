Naidheachdan 11:00

An Ucràin

Thuirt an Ucràin gun robh an Ruis air an ionnsaigh a bu mhotha ann an seachdainean fheuchainn orra an-diugh sa mhadainn. A rèir na h-Ucràin, chaidh còrr air ceud agus fichead urchair a losgadh air an dùthaich, a bha gu lèir fo rabhadh de dh'ionnsaigh. Ged a thuirt iad gun deach na 16 urchairean a bh' air amas air Kyiv a thoirt a-nuas le feachdan dìon, chualas spreadhaidhean ann an Odessa mu dheas, ann an Kharkiv san ear-thuath agus ann an Lviv mun iar. An sin, thuirt na h-ùghdarrasan gun robh a' mhòr chuid den bhaile gun dealan.

Liverpool

Tha na poilis ann an Sasainn air neach eile chur an grèim co-cheangailte ri murt Elle Edwards air Merseyside air an deireadh-sheachdain. Bha ise air a marbhadh ann an taigh-seinnse ann am baile Wallasey air an oidhche ron Nollaig. Tha fear aois 31, à Tranmere, an grèim fo amharas a bhith ri cuilbheirt ri murt. Tha fear eile, aois 30 mar-thà an grèim fo amharas muirt, agus murt fheuchainn - agus boireannach aois 19 cuideachd an grèim fo amharas a bhith ri cuilbheirt ri murt.

Strep A

Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun robh iad a' cumail sùil gheur air mar a tha daoine a' tighinn fo bhuaidh strep A, às dèidh bàs dithis chloinne. Chaochail an dithis, a bha nas òige na deich bliadhna, eadar an Dàmhair agus an Dùbhlachd. Tha dragh air a bhith ann gu nàiseanta mun àireamh dhaoine a tha air fàs gu math meadhanach le Strep A orra, ged a tha eòlaichean slàinte ag ràdh nach eil e na annas gum biodh corra neach a' faighinn bàs aig an àm seo dhen bliadhna agus am bacterium annta.

CalMac

Thuirt Cathraiche Còmhdhail Comhairle nan Eilean Siar, Ùisdean Robastan, gun robh daoine a' fàs sgìth de leisgeulan ChalMac. Bha e a' bruidhinn agus dàil ann le foillseachadh clàran-ama nan aiseagan airson an t-samhraidh. Cha tig sin gu deireadh na h-ath-mhìos, agus bidh an uair sin bucadh air fosgladh airson seirbheisean gu toiseach an Òg-Mhìos. Thuirt CalMac gun robh dàil ann seach nach robh faraidhean nan seirbheisean air aontachadh fhathast. Thuirt Ùisdean Robastan gun robh seo a' ciallachadh nach biodh cinnt aig daoine a bhiodh airson siubhal a chur air dòigh, agus gun robh foillseachadh nan clàran-ama air a bhith a' fàs nas anmoiche.