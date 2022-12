Tha Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte a' maoidheadh stad a chur air bile chonnspaideach na h-aithne gnè ris an do ghabh Pàrlamaid na h-Alba an-dè. Tha an reachdas ùr ga dhèanamh nas fhasa do dhaoine an gnè atharrachadh ann an sùilean an lagha, a' toirt na h-aoise aig am faod duine teisteanas-gnè iarraidh a-nuas gu 16 agus a' cur às de dh'iarrtas 'son dearbhadh meadaigeach air mì-thoileachas le gnè. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun seas iad an aghaidh oidhirp sam bith a nì ministearan ann an Lunnainn stad a chur air an lagh ùr.

Tha Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, a' feuchainn ri stailcean san NHS a sheachnadh agus e a' coinneachadh ris na trì aonaidhean a dhiùlt tairgse pàighidh ùr, an GMB, Colaiste Rìoghail an Nursaidh agus Colaiste Rìoghail nam Bean-gluine. Tha dà aonadh eile, Unison agus Unite, air gabhail ri sin. Thuirt Mgr Yousaf ron seo nach urrainn do Riaghaltas na h-Alba dad a bharrachd a thoirt seachad na àrdachadh 7.5% a tha air a’ bhòrd an-dràsta.

Tha oifigich Feachd nan Crìochan air stailc an-diugh aig feadhainn de na pùirt-adhair as motha ann am Breatainn, a' chiad là ann an sreath de dh'ochd stailcean. Chaidh na feachdan armaichte agus seirbheisich chatharra a chur nan àite. 'S e Glaschu an aon phort-adhair ann an Alba air a bheil an stailc a' toirt buaidh.

Tha rabhadh ann air troimhe-chèile do luchd-siubhail na rèile le sreath stailcean air fàire. Tha stailc an RMT ann a-màireach, Là na Nollaige agus an-earrar agus tha ScotRail ag ràdh gum bi trèanaichean fìor thrang an-diugh fhathast le daoine a' siubhal mus tòisich an stailc. Agus tha luchd-obrach a’ Phuist Rìoghail air stailc an-diugh agus a-màireach.

An Eaglais Shaor Leanntainneach

Dh'ainmich an Eaglais Shaor Leantainneach Modaràtair ùr a ghabhas an dreuchd anns a’ Chèitean an ath-bhliadhna. 'S esan an t-Urr. Gavin Beers, a bhuineas do dh'Èirinn a Tuath, ach a tha na mhinistear an-dràsta ann an Carolina a Tuath anns na Stàitean Aonaichte. Bha e a' searmonachadh 'son ùine ann am Bhàtairnis anns an Eilean Sgitheanach fhad 's a bha e a' trèanadh 'son na ministeireachd agus e 12 bliadhna an dèidh sin ann an Siorrachd Àir.