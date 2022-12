Seirbheis slàinte fo uallach

Chaidh iarraidh air daoine ann an Alba gun fios a chur air seirbheis èiginn 999 airson ambaileans thairis air an Nollaig mur a bheil deagh adhbhar ann agus seirbheisean slàinte a' strì ri iarrtas. Tha seirbheis nan carbadan-eiridinn air a bhith fìor thrang air an t-seachdain mu dheireadh, agus oifigich slàinte ag ràdh gu bheil cuideam mòr air na h-ospadalan le àireamh chùisean an flù aig an ìre as motha ann an còig bliadhna.

Bile na h-Aithne Gnè

'S ann feasgar an-diugh a bhios a' bhòt mu dheireadh ann am Pàrlamaid na h-Alba air Bile na h-Aithne Gnè. Chuir na buill an dà là mu dheireadh seachad a' deasbad atharrachaidhean sa bhile. Tha feadhainn ga chàineadh agus iad ag ràdh gun gabh fìr le droch-rùn brath air an lagh ùr ach tha luchd-taic ag ràdh nach eil fianais sam bith ann air an sin.

An Ucràin

Dh'innis Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, do Chòmhdhail nan Stàitean Aonaichte gun cuir cogadh na dùthcha aige an aghaidh na Ruis dreach air an t-saoghal airson ginealaich ri teachd. Agus thuirt e gu bheil taic Aimeireaganach fìor chudromach airson stad a chur air ionnsaigh na Ruis. Thàinig dearbhadh bhon Cheann-suidhe Biden air luach £2b de thaic armaichte a bharrachd dhan Ucràin ach tha coltas ann gun dèan na Poblachdaich sgrùdadh nas mionaidaiche air taic nuair a gheibh iad mòr-chuid ann an Taigh nan Riochdairean air an ath-mhìos.

Israel

Thuirt Benjamin Netanyahu gu bheil làn-dùil aige gun tèid a chur na Phrìomh Mhinistear air Isreal a-rithist an ath-sheachdain an dèidh dha riaghaltas ùr a stèidheachadh. Tha coltas gum bi a' cho-bhanntachd, le taic nam pàrtaidhean Iùdhach Orthodox, air riaghaltas cho fad dhan làimh dheis 's a bha riamh ann an Isreal. Tha planaichean aca na tuineachain Iùdhach a leudachadh agus tuilleadh smachd a ghabhail air na feachdan tèarainteachd agus air siostam a' cheartais.

An eaconomaidh

Bha crìonadh nas motha na bha dùil an toiseach ann an eaconomaidh na Rìoghachd Aonaichte eadar an t-Iuchair agus an t-Sultain. Dh'atharraich Oifis nan Staitistig Nàiseanta an tomhas air an sin bho 0.2% nas lugha gu 0.3%.

Stailc luchd-obrach nam port-adhair

Tha an dàrna stailc an t-seachdain seo aig puirt-adhair anns na h-eileanan agus buill an aonaidh Unite a' gearain mu phàigheadh. Tha puirt-adhair Bharraigh agus Bheinn na Faoghla anns na h-Eileanan an Iar dùinte agus Sumburgh ann an Sealtainn. Tha nas lugha de sheirbhisean aig Port-Adhair Steòrnabhaigh agus aig Bàgh na h-Eaglaise ann an Arcaibh. Tha dùil gun tòisich còmhradh às ùr eadar Unite agus HIAL tràth an ath-bhliadhna.