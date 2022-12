'Bristeadh-dùil' nach eil CalMac a' tabhainn sheirbheisean-fòn sa Ghàidhlig

Thuirt fear de stiùirichean Bhòrd na Gàidhlig gur e bristeadh-dùil a th' ann nach eil Caledonian Mac a' Bhriuthainn a' tabhainn sheirbheisean-fòn sa Ghàidhlig fhathast.

Tha cha mhòr trì bliadhna ann a-nis bhon a gheall iad gun rachadh seirbheis dà-chànanach a thabhainn leotha.

Thuirt Calmac fhèin gu bheil iad an dùil gun tèid roghainn airson Gàidhlig a chur air an t-seirbheis-fòn aca uaireigin an ath-bhliadhna.

Ach thuirt iad nach rachadh aca air a bhith cinnteach gur e cuideigin le Gàidhlig a gheibh daoine air ceann eile na loidhne.

Le tuilleadh, seo Alasdair MacLeòid.