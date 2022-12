Aithne-gnè

Leanaidh an deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air bile connspaideach na h-aithne gnè. Bha na buill anns an t-seòmar aig Holyrood gu meadhan-oidhche an-raoir agus tillidh iad ann feasgar. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh gum bi e na fhasa do dhaoine trans an gnè atharrachadh fon lagh ùr. Tha na h-uimhir de na buill-phàrlamaid a' cur an aghaidh a' bhile agus iad ag ràdh gun dèan e cunnart do bhoireannaich agus do nighnean.

Mnàthan-glùine

Dhiùlt mnàthan-glùine na h-Alba an t-àrdachadh pàighidh 7.5% a tha an NHS a' tabhann orra. Thuirt an an t-aonadh aca, an RCM, gun do bhòt 65% de am ballrachd na aghaidh agus gu bheil stailc am measg nan roghainnean air a bheil iad a' coimhead. Tha dùil an-diugh cuideachd ri baileat aonadh nan nursaichean, an RCN. Ghabh ballrachd dà aonadh eile, Unison agus Unite, ris an tairgse ach dhiùlt buill an GMB e.

Stailc

Tha mìltean luchd-obrach ann an seirbheis ambaileans Shasainn agus na Cuimrigh air stailc an-diugh ann an eas-aonta mu phàigheadh agus cùmhnantan obrach. Tha oifigich slàinte ag ràdh gu bheil sin a' cur euslainteach ann an cunnart ach tha na h-aonaidhean ag ràdh gum freagair iad gairm-èiginn far a bheil cunnart do bheatha. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Steve Barclay, nach eil e deònach barganachadh air àrdachadh pàighidh ach gun do rinn an Riaghaltas oidhirp a thaobh na h-uimhir eile de na tha na h-aonaidhean ag iarraidh.

Zelenksy

Tha an Ceann-suidhe Zelenksy a' dol gu còmhraidhean ann an Washington, a' chiad turas a tha e air an Ucràin fhàgail bho thòisich ionnsaigh na Ruis air an dùthaich. Coinnichidh e ris a' Cheann-suidhe Biden agus bruidhnidh e ris a' Chòmhdhail.

Fiachan

Dh'èirich an t-suim airgid air iasad aig Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte gu £22bn san t-Samhain, an t-suim is motha air a' mhìos sin bho 1993. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gur e riadh air fiachan agus an taic-airgid a phàigh an Riaghaltas do dhachaighean le cosgaisean bith-beò as motha a chuir ris an t-suim sin.

Comhairle na Gàidhealtachd

Dh'aidich ceannard Chomhairle na Gàidhealtachd gu bheil co-dhùnaidhean doirbh romhpa le beàrn de £41m sa bhuidseat. Thuirt an Comh. Raymond Bremner gun toir a' Chomhairle beagan ùine a' meòrachadh air buaidh na fhuair iad de dh'airgead bho Riaghaltas na h-Alba ach gu bheil a h-uile coltas gum bi gearraidhean ann.

Reamhrachd

Tha cunnart ann nach tig Riaghaltas na h-Alba air an targaid 'son gearradh gu leth air cus reamhrachd am measg chloinne ro 2030. Tha am fiosrachadh as ùire bho Shlàinte Phoblach na h-Alba ag ràdh ged a bha adhartas ann air a' bhliadhna a chaidh seachad, gu bheil reamhrachd chloinne ann an sgìrean bochda a dhà uimhir nas miosa na th' anns na sgìrean as fheàrr dheth.