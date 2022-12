Bidh deasbad ann am Pàrlamaid na h-Alba an-diugh air an dreach mu dheireadh den bhile air aithne gnè. Tha reachdas Riaghaltas na h-Alba ag amas air a dhèanamh nas fhasa do dhaoine trans an gnè atharrachadh gu laghail. Tha feadhainn a tha a' cur taic ri sin ag ràdh gum bi am pròiseas nas sìmplidh ach tha feadhainn eile ag ràdh gun dèan e cron air còraichean bhoireannach agus gun cuir e cuid de dhaoine òga ann an cunnart. Tha mu 150 atharrachadh ri dheasbad agus tha dùil gum mair sin gu anmoch ron bhòt a-màireach.

Stailc nan Nursaichean

Tha nursaichean ann an aonadh an RCN air stailc aon là an-diugh ann an Sasainn, sa Chuimrigh agus ann an Èirinn a Tuath agus iad ag iarraidh pàigheadh nas fheàrr. Chan eil sin a' toirt buaidh air cùram èiginneach. Thuirt an RCN mura bi aonta ann ron Nollaig gum bi tuilleadh stailcean ann tràth an ath-bhliadhna. Tha iad ag iarraidh àrdachaidh 19% ach tha an Riaghaltas ag ràdh gu bheil sin cus.

Stailc Luchd-obrach nan Carbadan-eiridinn

Tha tuilleadh chòmraidhean ann an-diugh ro stailc luchd-obrach seirbheis ambaileans Shasainn agus na Cuimrigh a-màireach. Tha an Riaghaltas ag ràdh gu bheil iad deònach bruidhinn air cùmhnantan obrach ach nach eil air pàigheadh. Chan eil cead aig muinntir nam feachdan armaichte a bhios a' dràibheadh nan carbadan-eiridinn a-màireach a dhol tro sholais-trafaig dhearg neo solais èiginn liath ambaileans a chleachdadh.

Stailc Luchd-obrach HIAL

Thuirt ceannard Phuirt-Adhair na Gàidhealtachd 's nan Eilean gun tèid an dàrna stailc air adhart Diardaoin seach nach eil còmhraidhean sam bith san amharc leis na h-aonaidhean ron Bhliadhna Ùir. Bha na puirt-adhair ann am Barraigh, Beinn nam Fadhla agus Sumburgh dùinte an-dè agus bha nas lugha sheirbheisean ann an Steòrnabhagh agus ann am Baile na h-Eaglaise. Tha an t-aonadh Unite ag ràdh nach gabh iad ri àrdachadh pàighidh 5%. Thuirt HIAL gun do rinn iad an dìcheall àrdachadh pàighidh a thoirt seachad a tha a rèir poileasaidh tuarastail Riaghaltas na h-Alba ris am feum iad cumail.

Fhuair cùirt ann an Los Angeles an stiùiriche fiolma, Harvey Weinstein, ciontach fo chasaid gun do rinn e èigneachadh. Chaidh a dhìteadh cuideachd air dà chasaid eile gun tug e ionnsaigh fheiseil air an aon bhoireannach ach dh'fhaillich air an diùraidh co-dhùnadh a dhèanamh air dà chùis eile. Tha Weinstein, a tha 70, sa phrìosan an-dràsta an dèidh fhaighinn ciontach ann an New York ann an 2020 gun do rinn e èigneachadh agus ionnsaigh fheiseil.