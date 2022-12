Fosglaidh an càball dealain fon mhuir eadar na h-Eileanan Siar agus tìr-mòr a fhuair cead an t-seachdain a chaidh cothroman airson cumhachd ath-nuadhachail, ach dè an ìre aig a bheil an gnìomhachas anns na h-eileanan an-dràsta agus dè bhios an naidheachd a' ciallachadh gu sònraichte do hàidhdreaidean? Seo Ailig John Moireasdan: