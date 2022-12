Thàinig riaghladh bhon Àrd-Chùirt ann an Lunnainn gu bheil plana an riaghaltais airson luchd-siridh comraich a chur à Breatainn gu Rwanda, laghail. Dhiùlt a' chùirt ath-thagradh a thog buidhnean chòraichean agus cathrannais. Ach chaidh òrdachadh do Rùnaire na Dùthcha, Suella Braverman, sùil às ùr a thoirt air cuid de na cuisean fa leth.

Chaidh innse do rannsachadh-bàis gur e bàthadh a thachair do cheathrar ghillean òga a thuit tro dheigh air loch reòta ann an Solihull faisg air Birmingham bho chionn ochd là. Chaidh innse don rannsachadh gun do rinn na seirbheisean èiginn an dìcheall na gillean a shàbhaladh.

Tha stailc a' toirt buaidh an-diugh air seirbhisean adhair 's na h-uimhir de na h-eileanan. Tha na puirt-adhair ann am Barraigh, Beinn na Faoghla agus Sumburgh dùinte agus tha buaidh gu ìre cuideachd air seirbheisean ann an Steòrnabhagh agus ann am Bàgh na h-Eaglaise. Thuirt Companaidh Phort-Adhair na Gàidhealtachd agus nan Eilean gu bheil iad duilich mun troimhe-chèile ach gun do rinn iadsan an dìcheall ardachadh pàighidh a thoirt do luchd-obrach a tha a rèir poileasaidh tuarastail Riaghaltas na h-Alba.

Tha na comhairlean a' faighinn fiosrachaidh mhionaidich an-diugh air dè tha buidseat Albannach na seachdainn seo chaidh a' ciallachadh dhaibh. Thuirt Caidreachas nan Ùghdarrasan Ionadail gu bheil cunnart ann gun teid sèirbheisean deatamach a ghearradh agus gum feum cuid dhiubh stad uile gu lèir. Chaidh innse do Chomhairle na Gàidhealtachd aig toiseach na mìos nach robh iad riamh roimhe ann an èiginn cho dona le cion airgid agus gum faodadh beàrn £100m a bhith romhpa an taobh a-staigh còig bliadhna.

Chaidh cùmhnant ùr airson dìon air nàdar aontachadh aig àrd-choinneimh bith-eòlais nan Dùthchannan Aonaichte. Chuir argamaid mu cò air a thuiteas a' chosgais maill air na còmhraidhean ann an Canada. Ach chuir iad romhpa gum bi dìon air cha mhòr an treas cuid den phlanaid ron bhliadhna 2030 agus gum bi targaidean sònraichte ann airson siostaman eco mar choilltean-uisge.

Thagh an ANC, pàrtaidh riaghlaidh Afraca a Deas, Cyril Ramaphosa mar cheann-suidhe a-rithist. Dhiùlt pàrlamaid na dùthcha oidhirp an t-seachdainn seo chaidh air Mgr Ramaphosa a thoirt gu lagh fo chasaid gun do bhrist e riaghailtean bun-reachd Afraca a Deas. Tha a h-uile coltas a-niste gur esan a bhios os cionn an ANC aig an ath-thaghadh choitcheann ann an 2024.

Chuir muinntir Argentina an oidhche seachad a' dèanamh gàirdeachais ri Cupa Ball-coise na Cruinne a thogail airson an treas turais agus airson a' chiad uair ann am faisg air 40 bliadhna. Rinn iad a' chùis air an Fhraing le breaban-peanais an dèidh dhan chuairt-dheireannach ann an Qatar crìochnachadh aig 3-3.