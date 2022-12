Fosglaidh àite-cruinneachaidh ùr ann an Steòrnabhagh Disathairne far am faighear sgillinn neo dhà far prìs cupa cofaidh neo teatha ma 's ann sa Ghàidhlig a thèid iarraidh.

'S e amas stiùirichean an Taigh-Chèilidh gum bi prìomhachas aig a' Ghàidhlig anns a h-uile càil a nì iad.

Chaidh Eilidh NicLeòid a bhruidhinn riutha.