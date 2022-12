Rabhadh Òmar

Tha rabhadh òmar ann am meadhan na h-Alba an-diugh airson sneachda trom agus deigh. Agus tha rabhadh buidhe nas fharsainge ann airson sneachda bho cheann a deas na Gàidhealtachd dha na Crìochan. Tha mòran sgoiltean dùinte air feadh a chinn a tuath an-diugh a-rithist eadar Siorrachd Obar Dheathain, Moireibh agus a' Ghàidhealtachd.

Sealtainn

Tha mu 1,700 dachaigh ann an Sealtainn fhathast gun dealain an dèidh sneachd trom agus deigh a bhrist càballan aig toiseach na seachdain. Thuirt a' chompanaidh SSEN gum feum na h-einnseanairean aca mòran de na loidhnichean ùrachadh mus urainn dhaibh dachannan a cheangal ris an dealain a-rithist.

An Ruis

Tha an Ruis a' toirt ionnsaighean rocaid agus dròn air sgìrean air feadh na h-Ucràin. Bhuail iad anns a' phrìomh bhaile, Kyiv, agus Kharkiv anns a' cheann a tuath agus Odessa aig deas. Tha na feachdan Ruiseanach ag amas air bun-structar sìobhalta na h-Ucràin agus tha aithrisean ann gun deach milleadh a dhèanamh air seirbheis an uisge ann an Kyiv. Tha an Ùcrain a' fàgail air an Ruis gu bheil iad a' cleachdadh fuachd a' gheamhraidh mar inneal cogaidh.

Rèile

Tha moran de lìonra na rèile na thàmh an-diugh agus luchd-obrach air dà là eile de stailc. Tha aonadh an RMT a tha a' riochdachadh luchd-obrach Network Rail agus luchd-obrach aig 14 companaidh eile air stailc. Ghabh aonadh eile, an TSSA, ri àrdachadh pàighidh eadar 9% agus 11%. Thuirt ceannard an RMT, Mick Lynch, gu bheil e den bheachd gun gabh aonta dèanamh agus gu bheil ballrachd an aonaidh aige daingeann nan taic dhan stailc.

Buidseat

Chuir an Leas-phrìomh Mhinistear dìon air a' cho-dhùnadh gealltanas ann am manifesto an SNP a bhriseadh, sin nach biodh àrdachadh ann an cìs teachd-a-steach. Dh'innis John Swinney anns an dreach bhuidseat an-dè gum bi cìs nas àirde air an fheadhainn as motha a tha a' cosnadh agus gun tèid an t-airgead a thogas sin a chosg air an NHS.