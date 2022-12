Caolas Shasainn

Tha dearbhadh ann gun do chaill co-dhiù triùir luchd-imrich am beatha nuair a chaidh car de bhàta bheag faisg air cladach Kent. Thuirt oifigeach Riaghaltais gun deach cobhair a dhèanamh air 43 duine, agus gur ann às an uisge a chaidh 30 duine dhiubh sin a thogail. Tha an obair-theasairginn a' dol air adhart fhathast agus tha dragh ann gum bi àireamh a' bhàis nas motha.

Rabhadh Buidhe

Rinn Oifis na Sìde leudachadh gu a-màireach air rabhadh buidhe airson sneachda is reothadh ann an ceann a tuath na h-Alba. Tha mòran fhathast às aonais an dealain ann an Sealtainn. Tha Port-Adhair Obar Dheathain fosgailte a-rithist an dèidh a bhith dùinte a' chiad ghreis den mhadainn, 's tha mòran sgoiltean dùinte san ear-thuath agus air a' Ghàidhealtachd.

An Atmhorachd

Thàinig ìre na h-Atmhorachd san Rìoghachd Aonaichte a-nuas beagan gu 10.7% san t-Samhain, bho 11.1% san Damhair. Ach tha prìs a' bhidhe fhathast ag èirigh aig ìre nas motha na sin.

Stailcean

Tha comataidh èiginn Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte, COBRA, a' coinneachadh a dheasbad nan stailcean. Tha luchd-obrach a' Phuist air stailc eile an-diugh a bharrachd air luchd-obrach na rèile, a th' air an dàrna là de dh'iomairt a tha a' toirt buaidh air seirbheisean trèana air feadh Bhreatainn. Agus tha luchd-obrach an NHS ann an Sasainn, anns a' Chuimrigh agus ann an Èirinn a Tuath ag ullachadh airson stailce a-màireach.

An Ucràin

Thug an Ruis sreath ionnsaighean ùra air an Ucràin, ag amas air a' phrìomh bhaile, Kyiv. Thuirt na h-ùghdarrasan Ucràinianach gun do leag iad 13 de dh'urchairean dròna Ruiseanach. Cha deach duine a ghoirteachadh ged a thuit sprùilleach air togalaichean. Agus thuirt an Kremlin an-diugh nach cuala iad dad an sin mu mholadh na h-Ucràin airson fois-fòirneirt aig àm na Nollaige mar a' chiad cheum gu deireadh a' chogaidh.

NHS na Gàidhealtachd

Tha aithisg ùr ag ràdh, mura h-atharraich cùisean, gum faodadh cuid de dh'euslaintich air a' Ghàidhealtachd le trioblaid chnàmhan a bhith a' feitheamh cho fada ri seachd bliadhna ri obair-lannsa nach eil èiginneach. Tha rannsachadh bho Oilthigh Obar Dheathain a' cur teagamh ann an targaid Riaghaltas na h-Alba an ùine sin a ghearradh gu nas lugha na bliadhna ro 2024. 'S e dà bhliadhna an ùine as cumanta an-dràsta airson obair-lannsa airson cruachan no glùin ùir. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad ag obair còmhla ri bùird an NHS airson an targaid a choileanadh.