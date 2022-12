Tha luchd-iomairt ann am Moireibh an dòchas gun tèid na ceistean as bunaitiche mun t-seirbheis mhàthaireil an sin a fhreagairt an ath-sheachdain.

Tha dùil ri fiosrachadh ùr mu cuin agus ciamar a thilleas àrd-dhotairean gu bhith an ceann na seirbheis an Ospadal an Dr Gray ann an Eilginn.

Bha Eileen NicDhòmhnaill a' rannsachadh na cùis dhan phrògram Eòrpa.