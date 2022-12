Chan ann gun chonnspaid a bha an co-dhùnadh Cupa Ball-coise na Cruinne a thoirt do Qatar agus tha ceistean mòra ann fhathast mu chòraichean a' chinne daonna anns an dùthaich.

Ann an Earra-Ghàidheal tha daoine a' ceasnachadh carson a tha a' chomhairle aca a' cur an cuid airgid ann am Banca Nàiseanta Qhatar.

Agus mar a tha Andreas Wolff ag aithris tha aon chomhairliche ag iarraidh deasbaid air a' chùis.