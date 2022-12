Dhiùlt an Kremlin tairgse a' Chinn-suidhe Biden airson còmhraidhean ri Ceann-suidhe na Ruis, Vladimir Putin. Bha Mgr Biden ag ràdh gun coinnicheadh e ri Mgr Putin cho fad 's gun sealladh ceannard na Ruis gu robh e deònach sguir den chogadh sa Ucràin. Ach thuirt fear-labhairt Mhgr Putin nach gèill an Ruis fearann air an do gabh iad smachd anns an Ucràin.

Thuirt àrd-chomhairliche eaconomaiceach do Cheann-suidhe na Ucràin, Voldomyr Zelensky, gu bheil dleastanas moralta air a' chompanaidh ola BP airgead a tha aca ann an companaidhean Ruiseanach a ghluasad gu stòras dhan fheadhainn a tha a' fulang leis a' chogadh. Thuirt BP gu bheil iad a' barganachadh 'son tarraing a-mach às an Ruis agus nach d' fhuair iad dad de dh'airgead às fhathast.

Cha tàinig fios fhathast bho bhall Obair Dheathain a Deas, Stephen Flynn, an seas e mar cheannard air buidheann an SNP ann an Westminster an dèidh do dh'Iain Blackford innse gu bheil esan a' fàgail na dreuchd. Tha aithrisean ann gu bheil na h-uimhir de thaic sa phàrtaidh do Mhgr Flynn. Tha fathannan air a bhith ann bho chionn ùine gun robh cuid aig iarraidh cuidhteas Mhgr Blackford.

Chuir am Pàrtaidh Làbarach tuilleadh astair eadar iad agus na Tòraidhean ann am fo-thaghadh baile Chester sa chiad dheuchainn aig taghadh do Rishi Sunak mar Phrìomhaire. Thug an tagraiche, Samantha Dixon, mòr-chuid nan Làbarach gu faisg air 11,000.

Chaidh £4,500 ann an airgead dìolaidh a thoirt do dhuine a thuirt gun tug tidsear ionnsaighean feiseil air aig sgoil phrìobhaiteach, Colaisde Fettes ann an Dùn Èideann, bho chionn còrr 's 40 bliadhna. Tha an tidsear sin, a tha 83, agus a tha air a dhreuchd fhagail a' fuireach a-niste ann an Afraca a Deas agus tha e a' dèanamh ath-thagraidh an aghaidh òrdugh 'son a thilleadh dhan Rìoghachd Aonaichte. Tha e fo chasaidean gun tug e ionnsaighean feiseil agus corporra air gillean aig dà sgoil ann an Dùn Èideann.

Tha coinneamh aig Fearann Coimhearsnachd na h-Alba an-diugh far a bheil iad a' deasbad, am measg rudan eile, a bheil dleastanas air urrasan coimhearsnachd 'son brosnachadh na Gàidhlig. Tha trì urrasan coimhearsnachd ag innse an sin mar a chaidh dhaibh le pròiseact pìleat fad bliadhna a' brosnachadh a' chànain.