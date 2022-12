'S e Àrd-sgoil Phort Rìgh a thàinig am bàrr anns a' chuairt dheireannaich de Dheasbad Nàiseanta Loganair nan Àrd-sgoiltean.

Rinn iad an gnothach air Sgoil an Tairbeirt A is an fharpais ann 'son a' chiad uair bho staing Covid-19.

Tha Eilidh Ghrannd ag aithris.