Thàinig buidhnean bho air feadh na Gàidhealtachd a tha an sàs ann an turasachd còmhla an-diugh a bhruidhinn air mar as fheàrr an gnìomhachas a neartachadh às dèidh a' phandemic.

Bha riochdairean bho Fhàilte Ireland cuideachd an làthair son bruidhinn mu na tha iad-san a' dèanamh airson turasachd a leasachadh.

Tha Nicole Mhoireach ag aithris.