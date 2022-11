Beachdaichidh aonaidhean slàinte na h-Alba air àrdachadh pàighidh coitcheann de 7.5%. Tha Unite agus an GMB air dàil a chur air an t-strì-obrach a bha san amharc aig criuthaichean ambaileans 's iad a' dearbhadh gun tèid iarraidh air am ballrachd bhòtadh air an tairgse. Thuirt Colaiste Rìoghail an Nursaidh ann an Alba gun coimhead iad gu mionaideach air na tha an riaghaltas a' tabhann ged nach eil e cho fialaidh 's a mhianaicheadh iad. Tha Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, ag ràdh gur e seo an tairgse mu dheireadh bho Riaghaltas na h-Alba agus nach gabh piseach a thoirt air.

Coisichidh nursaichean ann an Sasainn, a' Chuimrigh agus Èirinn a Tuath a-mach air an ath-mhìos san stailc as motha ann an eachdraidh an NHS. Thèid stailcean dusan uair de thìde a chumail air 15mh agus 20mh den Dùbhlachd. Thuirt Colaiste Rìoghail an Nursaidh gum bi iad fhathast a' tabhann cùram èiginneach ach gun tèid dàil a chur air obair mheidigeach neo-riatanach. Tha an riaghaltas ag ràdh nach eil e reusanta dhan RCN a bhith ag iarraidh ardachaidh pàigidh de 19%.

Bhàsaich fireannach ann an tubaist rathaid air an A82 sna Trosaichean. Thachair an tubaist mu 18:45f an-dè nuair a bhuail Ford Fiesta agus Ford Focus a bha a' tarraing trèileir faisg air cearcall-rathaid Stoneymollan ri taobh Loch Laomainn. Chaochail dràibhear am Fiesta, a bha 40 bliadhna de dh'aios, aig làrach na tubaiste. Bha an rathad dùinte airson ochd uairean de thìde, agus chaidh fhosgladh a-rithist aig 03:00m an-duigh sa mhadainn.

Thuirt eòlaichean aig Oilthigh Phennsylvania gu bheil iad air banachdach a chruthachadh a dh'fhaodadh daoine a dhìon bhon a h-uile srèan de flu. Tha a' bhanachdach a' cleachdadh an aon seòrsa teicneòlais ri na banachdaichean Covid aig Pfizer agus Moderna. Gu ruige seo tha iad air a bhith a' dèanamh dheuchainnean air beathaichean agus tha iad a-nise deiseil airson a' bhanachdach a dhearbhadh air mac an duine.

Tha eòlaichean-reic an amharras gum bi fèillean Dihaoine Dubh nas sàmhaiche am bliadhna air sàillibh na staing ann an cosgaisean bith-beò. Tha iad a' dèanamh dheth gun tèid nas lugha stuth a cheannach agus gum bi prothaidhean nas ìsle na bha iad an-uiridh. Tha sin a dh'aidhneoin agus gu bheil barrachd dhaoine a' dol dha na bùthan air thoiseach air a' chiad Nollaig saor bho riaghailean Covid ann an trì bliadhna.