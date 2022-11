Tha cruth-atharrachadh a' tighinn air gnothaichean eaglais air a' Ghàidhealtachd.

Tha eaglaisean gan dùnadh 's gan reic, co-thionalan gan toirt còmhla, cosgaisean ag èirigh agus lùghdachadh air ballrachdan.

Tha coltas ann nach bi ach ceathrar mhinistearan ann an Cataibh an ceart-uair - far am b' àbhaist seachdnar a bhith.

Seo Pàdruig MacAmhlaigh.