Stailcean

Tha luchd-teagaisg ann an Alba a' cumail stailce nàiseanta an-diugh airson a' chiad uair bho na h-80an. Tha cha mhòr a h-uile àrd-sgoil agus bun-sgoil anns an dùthaich dùinte, ach a-mhàin deannan bhun-sgoiltean ann an Arcaibh agus Sealtainn. Tha Riaghaltas na h-Alba ag ràdh nach urrainn dhaibh an t-àrdachadh pàighidh de 10% a tha an EIS ag iarraidh a mhaoineachadh. Aig a' cheart àm, tha suas ri 8,000 luchd-obrach aig 17 oilthighean ann an Alba a' gabhail pàirt ann an stailc nàiseanta mu phàigheadh, pheinnseanan agus chùmhnantan obrach. Tha aonadh nan oilthighean agus nan colaistean ag ràdh gur e seo an stailc as motha ann an eachdraidh foghlaim aig àrd-ìre.

Dominic Raab

Tha am BBC a' tuigsinn gu bheil grunn oifigich aig àrd-ìre anns an t-seirbheis chatharra ag ullachadh ghearainnean foirmeil mun Leas-Phrìomhaire, Dominic Raab. Tha sgrùdadh mar-thà ga dhèanamh air an dol-a-mach aig Mgr Raab às dèidh do chasaidean nochdadh gun robh e ri burraidheachd. Tha Mgr Raab ag ràdh gu bheil e an-còmhnaidh ga ghiùlain fhèin ann an dòigh neo-chealgaich.

In-imreachd

Sheall figearan airson na bliadhna gu ruige an Ògmhios gun robh an àireamh de dh'in-imrich a thàinig dhan Rìoghachd Aonaichte còrr is 500,000 nas àirde na an àireamh a dh'fhàg an dùthaich. Bha an àireamh airson na bliadhna ron sin mòran nas ìsle, aig timcheall air 170,000. Thuirt Oifis nan Staitistig Nàiseanta gu bheil barrachd dhaoine a' siubhal às dèidh a' phandemic, siostam in-imreachais ùr air tighinn a-steach, agus fògarraich às an Ucràin air tighinn dhan dùthaich, agus gu bheil iad sin uile air buaidh a thoirt air na figearan.

NHS Shrath Fhoirthe

Chaidh NHS Shrath Fhoirthe a' thoirt fo stiùir Riaghaltas na h-Alba am measg dhraghan mu cheannardas, seirbheisean oidhche agus cùram neo-chlàraichte. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gu bheil ceistean ann an tèid aig ceannardan a' bhùird-slàinte air dèiligeadh ri trioblaidean an NHS gu h-èifeachdach.

Monymusk

Thuirt poilis a tha a' sireadh boireannaich a chaidh a dhìth anns na tuiltean ann an Siorrachd Obar Dheathain air an t-seachdain seo chaidh, gun deach lorg fhaighinn air corp a coin. Chaidh Hazel Nairn, a bha 71, a dhìth Dihaoine seo chaidh às dèidh dhi a dhol cuairt taobh Abhainn Dheathain faisg air Monymusk. Thuirt oifigearan gun d' fhuair iad closach a' choin faisg air an abhainn an-dè.