Dh'fhaodadh gu bheil fèidh nas pailte na bha dùil ann an Leòdhas agus na Hearadh.

Tha coltas ann gu bheil barrachd an Ceann a Tuath na Hearadh co-dhiù is beachd ann gun do dh'èirich àireamhan anns an sgìre bho thimcheall air 800 ann an 2019 gu mu 2,400 a-nis.

Tha dragh ann gu bheil na beathaichean a' dol ro fhaisg air coimhearnachdan agus gu bheil iad nan cunnart air na rathaidean. Seo Ailig John Moireasdan: