Nuair a sgrìobh Bill Lawson a' chiad leabhar aige air eachdraidh nam bailtean-croite anns na Hearadh, thuirt e nach dèanadh e an leithid tuilleadh.

Chan eil fada ann a-nise bho chaidh an 100mh leabhar san t-sreath fhoillseachadh - am fear seo mu Eilean Scarp agus Ceann an iar-thuath na Hearadh.

Bha cruinneachadh beag air an Tairbeart oidhche Chiadain gus sin a chomharrachadh.

Bha Eilidh NicLeòid an measg na bha an làthair.