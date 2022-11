Tha grunn thaighean an Uibhist a Deas air a bhith air an gearradh dheth air sàilleibh 's gu bheil an rathad thuca na thuil.

Tha iad air a bhith mar seo fad làithean a-nis agus chan eil fhios le cinnt fhathast dè as coireach nach eil an t-uisge air falbh.

Tha an aithris seo aig Shona NicDhòmhnaill.