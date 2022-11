An Atmhorachd

Tha prìsean ag èirigh aig an ìre as luaithe ann an còrr is 40 bliadhna. Dh'innis Oifis na Staitistig Nàiseanta an-diugh gun robh ìre na h-atmhorachd nas motha na bha dùil san Dàmhair, suas gu 11.1%, bho 10.1% san t-Sultain. 'S e 10.7% a bha eòlaichean a' sùileachadh. Thuirt an Seansalair Jeremy Hunt gu bheil am pandemic agus cogadh na h-Ucràin a' cur phrìsean suas agus bha rabhadh aige gum bi co-dhùnaidean doirbh ann an òraid ionmhais an Fhoghair a-màireach.

A' Phòlainn

Bhruidhinn am Prìomhaire, Rishi Sunak, ri Ceann-suidhe na Pòlainn agus ris a' Cheann-suidhe Zelensky anns an Ucràin an dèidh dhan Phòlainn innse gun do thuit urchair, a chaidh a dhèanamh anns an Ruis, air taobh sear na Pòlainn faisg air a crìch ris an Ucràin. Chaidh dithis a mharbhadh. Thuirt an Ruis nach robh gnothach acasan ris agus tha aithrisean ann a-nis gur e urchair dìon leis an Ucràin a rinn an spreadhadh. Thuirt Mgr Sunak, ge b' i dè a thachair, gum feum an Ruis sgur de na h-ionnsaighean air sluagh na h-Ucràin.

Dòmhnall Trump

Dh'innis Dòmhnall Trump gun seas e airson an Taighe Ghil a-rithist ann an 2024. The e coltach, le sin innse tràth, gu bheil e 'son tilleadh a chur air tagraichean eile 'son bhòt nam Poblachdach. Ach tha na h-uimhir anns a' phàrtaidh sin a' fàgail air Mgr Trump gur esan as coireach nach do rinn iad cho math 's a bha dùil anns an taghaidhean meadhan-teirm.

Droch-dhìol

Tha feadhainn ag ràdh nach eil earbsa aca tuilleadh ann an sgeama Riaghaltas na h-Alba 'son dìoghaltas dhaibhsan a dh'fhulaing droch-dhìol nan òigridh. Chaidh an sgeama a stèidheachadh san Dùbhlachd an-uiridh 'son suim airgid a phàigheadh do dh'fheadhainn a dh'fhulaing nuair a bha iad ann an cùram. Ach tha gearainean ann gu bheil maill, fàiligeadh agus briseadh geall anns a' phròiseas. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun deach còrr is £8m a thoirt mu thràth do dh'fheadhainn a dh'fhulaing agus gun deach tuilleadh luchd-obrach fhastadh gus am bi an sgeama nas èifeachdaiche.

Na Hearadh

'S e taigheadas agus cruaidh-fheum air taighean ùra as motha a tha a' tighinn am follais ann an conaltradh poblach Urras Cheann a Tuath na Hearadh. Tha an t-urras a' cumail choinneamhan an-dràsta ag innse mun cuid-obrach agus 'son beachd na coimhearsnachd fhaighinn air dè dh'iarradh iadsan. Thuirt Cathraiche an Urrais, Calum MacAoidh, gun do rinn iad na h-uimhir de leaseachadh taigheadais ach gu bheil e fìor dhoirbh an-dràsta airgead fhaighinn 'son mòran an còrr a dhèanamh.