Tha rabhadh ann nach bi a' choimhearsnachd ann am Beàrnaraigh Leòdhais buan mura faigh iad sealbh air an eilean.

Tha eas-aonta eadar iad agus an t-uachdaran aig an ìre a-nis far a bheil iad ag ullachadh 'son toirt air Cyran de la Lanne-Mirlees an oighreachd a reic an aghaidh a thoil.

Seo Eilidh NicLeòid.