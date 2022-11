Thàinig rabhadh bho dhotairean-teaghlaich na h-Alba gu bheil gainnead de luchd-obrach gam fàgail gun chomas seirbheisean a chumail a' dol. Tha meur Albannach aonadh nan dotairean, Comann Meadaigeach Bhreatainn, ag ràdh gu bheil cruaidh-fheum aig dotairean-teaghlaich air tuilleadh taice. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gu bheil iad a' cur £170m a h-uile bliadhna ri fastadh luchd-obrach agus tuilleadh dhotairean-teaghlaich.

Tuarastail

Tha tuarastail anns a' chumantas a' sìor thuiteam air dheireadh air cosgais bith-beò a rèir nam figearan as ùire bho Oifis nan Staitistig Nàiseanta. Agus dh'èirich an àireamh a' sireadh obrach an Alba eadar an t-Iuchar agus an t-Sultain gu 94,000 - suas beagan, 0.3%, bhon ìre as lugha riamh.

BAE

Thèid 1,700 cosnadh a ghlèidheadh aig gàrraidhean BAE air Chluaidh le dearbhadh gun tèid còig soithichean cogaidh "Frigate" a thogail dhan Chabhlach Rìoghail aig Baile Ghobhainn agus Scotstoun thairis air deich bliadhna. Tha sin a bharrachd air na trì a tha fo thogail air Chluaidh an-dràsta. Cuiridh sin taic cuideachd ri 2,300 cosnadh eile air feadh Bhreatainn.

An Ucràin

Dh'innis Rishi Sunak do Mhinistear Cèin na Ruis gur e "cogadh borb" sa bheil iad an sàs anns an Ucràin. Bha am Prìomhaire a' bruidhinn aig àrd-choinneimh dhùthchannan an G20 ann am Bali ann an Indonèisia. Bhruidhinn Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, ris an àrd-choinneimh air ceangal bhidio agus dh'iarr esan air an Ruis tarraing a-mach à fearann Ucràinianach, agus airgead a phàigheadh airson sgrios a' chogaidh.

Beàrnaraigh Leòdhais

Tha dragh air muinntir Bheàrnaraigh Leòdhais nach bi a' choimhearsnachd buan mura faigh iad sealbh air an eilean. Tha eas-aonta eadar iad agus an t-uachdaran aig ìre a-niste far a bheil iad am beachd a dhol gu lagh airson toirt air an oighreachd a reic an aghaidh a thoil, a' cleachdadh lagh an fhearainn.

Caisteal Cheann Loch

Thuirt Urras Coimhearsnachd Eilein Rùim gu bheil iad a' cur taic ri Riaghaltas na h-Alba a chuir maill air reic Chaisteil Cheann Loch anns an Eilean. Choinnich riochdairean na coimhearsnachd agus Riaghaltas na h-Alba an-dè, a dheasbad dè an t-slighe as fheàrr seach an togalach, a th' ann am fìor dhroch staid, a chur air a' mhargaidh fhosgailte. Bidh coinnneamh eile aca an ath-sheachdain le ministear an Riaghaltais, Lorna Slater, agus ri Coimisean Fearainn na h-Alba.