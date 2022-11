Là Cuimhneachaidh

Tha seirbheisean agus dà mhionaid de shàmhchar air feadh na Rìoghachd Aonaichte a' cuimhneachadh air na chaill am beatha ann an cogadh. Tha Rùnaire nan Dùthchannan Cèine, James Cleverly, aig seirbheis ann am Paris, agus thuirt esan gur e cothrom a th' ann cuimhneachadh air a' chogadh a tha a' dol air adhart san Ucràin an-dràsta, agus aithne dhan t-strì airson saorsa.

An Eaconomaidh

Thuirt an Seansalair, Jeremy Hunt, gu bheil làn-fhios aige gu bheil slighe dhoirbh eaconomach ron Rìoghachd Aonaichte. Dh'innis Oifis nan Staitistig Nàiseanta an-diugh gun robh crìonadh 0.2% san eaconomaidh eadar an t-Iuchar agus an t-Sultain. Tha eòlaichean an ionmhais den bheachd gum faodadh crìonadh fad dà bhliadhna a bhith ann.

Stailc Thidsearan

Thuirt Rùnaire an Fhoghlaim, Shirley-Anne Somerville, gu bheil i a' dèanamh a dìcheill stailc thidsearan a sheachnadh. Tha Tòraidhean na h-Alba a' fàgail air Ms Somerville nach eil sgeul oirre aig àm èiginn. Thuirt ise gu bheil i a' bruidhinn ris na h-aonaidhean agus ri caidreachas nan ùghdarrasan ionadail, ach nach eil airgead an dàrna taobh aig Riaghaltas na h-Alba airson àrdachadh pàighidh do luchd-obrach anns an Roinn Phoblaich. Bhòt na tidsearan airson stailce air a' 24mh là den mhìos seo, an dèidh àrdachadh 5% a dhiùltadh.

Inimrichean

Tha bàta le còrr is 200 de luchd-siridh comraich oirre air ceangal anns an Fhraing an dèidh dhan Eadailt a diùltadh. Tha Riaghaltas na Frainge a' càineadh na h-Eadailte, agus thuirt iad nach tèid iad air adhart a-niste le plana airson dachaigh san Fhraing a thoirt do 3,000 inimriche a chaidh air tìr anns an Eadailt.

Sìona

Dh'innis na Stàitean Aonaichte agus Sìona gum bi còmhraidhean aig na Cinn-suidhe Biden agus Xi Zingping aig àrd-choinneimh nan dùthchannan G20 ann an Indonèisia an ath-sheachdain. 'S ann nuair a bha Mgr Biden na Leas-Cheann-suidhe ann an Riaghaltas Barak Obama a choinnich iad mu dheireadh.

Prìs Thaighean

Coinnichidh Rùnaire an Taigheadais, Shona Robison, ri Comhairle nan Eilean Siar an ath-sheachdain a dheasbad trioblaidean taigheadais na sgìre. Chaidh prìs taighe sa chumantas anns na h-Eileanan suas còrr is 27% eadar an Lùnastal an-uiridh agus an Lùnastal am-bliadhna - nas motha na ann an sgìre comhairle Albannach sam bith eile.