Nursaichean

Coinnichidh bùird slàinte na h-Alba agus aonadh nan nursaichean an RCN a dheasbad slàinte euslainteach agus ullachadh ann airson stailce. Thàinig dearbhadh an-dè gun do dhiùlt nursaichean an t-àrdachadh pàighidh a tha Riaghaltas na h-Alba a' tabhann orra, 's gun do bhòt iad airson stailce. Dh'fhaodadh sin a bhith ann ro dheireadh na bliadhna. Thuirt Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, gun gabh e ri còmhradh, ach nach eil an còrr airgid ann airson àrdachadh pàighidh san Roinn Phoblaich, agus dh'iarr e tuilleadh airgid bho Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte.

Amannan Feithimh

Thàinig dùblachadh bho chionn ceithir bliadhna air an àireimh euslainteach an Alba, an Sasainn agus anns a' Chuimrigh a tha a' feitheamh ùine fhada ri cùram aillse. Tha sgrùdadh a rinn am BBC air figearan an NHS ag ràdh gun robh na mìltean a' feitheamh nas fhaide na an targaid de 62 là. Ach ged a bha àireamhan na h-Alba suas bha iad fhathast tòrr nas lugha na an còrr den Rìoghachd.

An Ucràin

Thuirt an Ucràin gun do sguir feachdan na Ruis a chur an t-sluaigh a-mach à baile Kherson oir nach eil an còrr deònach falbh. Chaidh na deichean mhìltean fhuadach às a' bhaile ron seo. Thuirt Mosgo an-dè gun robh iad a' tarraing a-mach às a' bhaile leis mar a tha feachdan Ucràinianach a' toirt an aghaidh orra.

Connadh Fosail

Fhuair rannsachadh a rinn a' bhuidheann iomairt Global Witness gu bheil barrachd an làthair aig co-labhairt na gnàth-shìde san Èipheit a' taobhadh ri connadh fosail na tha de riochdairean às na deich dùthchannan air a bheil a' bhuaidh as miosa le blàthachadh na Cruinne. Tha còrr is 600 duine aig a' cho-labhairt le ceanglaichean dlùth ri gnìomhachas a' ghas agus ola.

Just Stop Oil

Tha luchd-iomairt Just Stop Oil ris a' cheathramh là de thogail-fianais air rathad an M25 timcheall air Lunnainn. Thuirt Poilis Essex agus Surrey gun do chuir iad stad air feadhainn a bha a' sreap nam feansaichean air gach taobh den rathad.

Na h-Aiseagan

Tha droch shìde a' toirt buaidh mhòir air na seirbheisean aiseig an-diugh. Tha mòran de sheirbheisean ChalMac dheth fad an là, agus mòran eile nach seòl gu feasgar air a' char as tràithe. Agus tha rabhadh ann gum faodadh sin buaidh a thoirt air na h-uimhir dhiubh a-màireach.

Neach a Dhìth

Tha Poileas Alba ag iarraidh fiosrachaidh mu bhoireannach air nach eil sgeul bho chionn faisg air mìos. Dh'fhàg Susan Forde, a tha 56, Poblachd na h-Èireann sa Mhàrt am-bliadhna. Tha dearbhadh ann gun tàinig i a dh'Alba san Dàmhair, agus gun robh i ann an Dùn Èideann mus deach i a Leòdhas. Chaidh a faicinn mu dheireadh ann an Steòrnabhagh air Là na Sàbaid, an 16mh là den Dàmhair, agus i a' fàgail Taigh-òsta a' Chala.