Rishi Sunak

Tha Rishi Sunak ag ullachadh airson cruaidh-cheasnachadh aig Ceistean a' Phrìomhaire 's e a' faighinn a chàineadh airson Sir Gavin Williamson a chur an dreuchd sa chaibineat nuair a bha gearainnean ann na aghaidh mu bhurraidheachd. Dh'fhàg Sir Gavin a dhreuchd mar mhinistear anns an Riaghaltas an-raoir.

Stailcean

Tha aonaidhean nan nursaichean agus nan tidsearan an Alba ag innse an-diugh dè an co-dhùnadh dhan tàinig baileatan airson stailce. 'S e àrdachadh £2,200 's beagan a bharrachd sa bhliadhna a tha Riaghaltas na h-Alba a' tabhainn air nursaichean, agus dhiùlt na tidsearan àrdachadh 5%. Thuirt Riaghaltas na h-Alba nach eil an còrr airgid aca airson àrdachadh pàighidh san Roinn Phoblaich.

Na Stàitean Aonaichte

Tha a h-uile coltas ann gun gabh na Poblachdaich smachd air Taigh nan Riochdairean ann an taghaidhean meadan-teirm nan Stàitean Aonaichte ach le mòr-chuid gu math nas lugha na bha dùil. Tha dùil gun cùm na Deamocrataich smachd air an t-Seanadh leis nach do shoirbhich cho math le tagraichean Poblachdach 's a bha mòran a' sùileachadh.

Afganastan

Sheall iarrtas fo Achd Saorsa an Fhiosrachaidh gun do phàigh Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte airgead-dìolaidh airson bàs 64 duine-cloinne air a' char as lugha ann an Afganastan. Tha sin cha mhòr a cheithir uimhir agus a dh'aidich Ministreachd an Dìon.

Just Stop Oil

Tha luchd-iomairt Just Stop Oil an sàs anns an treas là de thogail-fianais air rathad an M25 timcheall air Lunnainn. Thuirt Poilis Essex gun deach aon oifigear a ghoirteachadh a' dèiligeadh ris an iomairt, nuair a bhuail am motorbaidhseagail aige ann an dà làraidh.

Connadh Fosail

Thuirt fear de thosgairean an UN airson Atharrachadh na Gnàth-Shìde gum feumar airgead a chur airson ùine fhathast ri connadh fosail airson cuideachadh leis a' ghluasad gu cumhachd ath-nuadhachail. Chuir Mark Carney, a bha na Riaghladair air Banca Shasainn, dìon air buidhnean ionmhais a tha a' cur taic fhathast ri rannsachadh airson connadh càrboin.

M&S

Bha 80% nas lugha de phrothaid aig Marks and Spencer air a' chiad leth den bhliadhna-ionmhais. Thuirt M&S gur e cosgaisean nas motha agus nas lugha airgid aig a' mhòr-shluagh as coireach.