Tha na milleanan a' bhòtadh ann an taghaidhean meadhan-teirm nan Stàitean Aonaichte.

Le smachd air Taigh nan Riochdairean agus an t-Seanadh ri bhuannachadh, tha na Democrataich agus na Poblachdaich a' dèanamh a h-uile càil as urrainn dhaibh airson an luchd-taic aca a thàladh gu na stèiseanan bhòtaidh.

Seo Ruairidh MacÌomhair.