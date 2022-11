COP

Dh'innis Boris Johnson do choinneimh aig COP27 anns an Èipheit gu bheil dragh air nach ruig an Rìoghachd Aonaichte a targaid a bhith carbon neodrach ron bhliadhna 2050. Thuirt an t-seann phrìomh mhinistear gu bheil esan aig a' chruinneachadh mar fhear air a bheil dragh gu bheil cuid ann nach cum ris na gheall iad.

Innsidh Rishi Sunak dhan cho-labhairt an-diugh fhathast gum feum an saoghal gluasad gu fàs eaconomach a bheir spèis dhan àrainneachd. Canaidh am prìomh mhinistear gu bheil e fìor chudromach gun coilean na dùthchannan na chuir iad romhpa aig a' cho-labhairt ann an Glaschu an-uiridh. Ach tha na h-uimhir de na riochdairean aig a' cho-labhairt ag ràdh gum feum na dùthchannan beartach barrachd airgid a chur ris an iomairt an aghaidh atharrachadh na gnàth-shìde.

Dh'innis Prìomh Mhinistear na h-Alba, Nicola Sturgeon, a th' ann an Sharm el Sheik, dhan BhBC gur e sin rud ris am feum na dùthchannan as beartaiche gabhail.

Airgead poblach

Thàinig beachd bho thaobh a-staigh Roinn an Ionmhais gur ann le gearraidhean seach cìsean nas motha a dh'fheuchas an seansalair ri beàrn sa sporan phoblach a dhùnadh. Cuiridh Jeremy Hunt na molaidhean gu Oifis Cùraim a' Bhuidseit mus tèid am foillseachadh an ath-sheachdain.

An Ucràin

Thuirt Ceann-suidhe na h-Ucràin, Volodymyr Zelensky, gu bheil an Ruis ag ullachadh ionnsaigh mhòr air bun-structar na dùthcha. Thuirt e gum bi feachdan na Ruis ag amas air lìonra cumhachd na dùthcha. Dh'iarr oifigich anns a' phrìomh bhaile, Kyiv, air daoine ullachadh airson falbh às an sin ma leanas ionnsaighean air goireasan cumhachd a' bhaile.

Pacastan

Dh'iarr Prìomh Chùirt Phacastain rannsachadh poilis mun ionnsaigh le gunna air an t-seann phrìomh mhinistear, Imran Khan. Tha Mgr Khan a' fàgail air a' phrìomh mhinistear a th' ann an-dràsta, air fear eile de mhinistearan an riaghaltais agus air fear de cheannardan an airm, gu bheil iad ri cùilbheart na aghaidh. Tha iad sin uile a' dol às àicheadh.

Trèanaichean

Chan eil a' ruith ach fìor bheag de sheirbheisean Scotrail an-diugh ged nach deach stailc Network Rail air adhart an-diugh. Chaidh co-dhùnadh Dihaoine nach biodh an stailc sin ann ach bha e ro fhada airson clàran-ama ullachadh mu choinneimh sin. Bidh làn sheirbheis ann a-màireach. Agus bidh tuilleadh chòmhraidhean ann an t-seachdain seo mun an eas-aonta eile mu phàigheadh aig Scotrail le dùil ri stailc an ath-sheachdain mura bi aonta ann ron uairsin.