Bha Gàidhlig ga bruidhinn ann an Gall-Ghàidhealaibh fada mus robh an cànan anns na h-Eileanan an Iar, a rèir eòlaiche air ainmean-àite.

Tha Mìcheal Ansell ag ràdh gun robh i aig deas 'son cha mhòr 1000 bliadhna - nas fhaide na tha i air a bhith anns na h-eileanan.

Chaidh i à bith ann an sin anns an 17 linn.

Tha tuilleadh aig Andreas Wolff.