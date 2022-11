Bu chòir cuir às do dh'fhoghlam tro mheadhan na Beurla anns na h-Eileanan an Iar agus ann an sgìrean Gàidhlig eile air a' Ghàidhealtachd.

Sin aon de na molaidhean aig a' bhuidheann iomairt Misneachd san fhreagairt aca do cho-chomhairle Riaghaltas na h-Alba air Bile nan Cànanan Albannach a tha a' dol an-dràsta.

Tha iad cuideachd ag iarraidh barrachd airgead leasachaidh, crathadh air obair agus cruth Bhòrd na Gaidhlig agus mòran a bharrachd taic dha foghlam Gàidhlig.

Dh'fhaighnich Angela Nic'Illeathain do Màrtainn Mac a' Bhàilidh bhon bhuidhinn an robh am moladh a bhith a' cur às do fhoghlam tro mheadhan na Beurla ann an cuid de sgìrean a' dol ro fhada.