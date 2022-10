Luchd-imrich

Tha cudrom a' sìor fhàs air Rùnaire na Dùthcha, Suella Braverman, aithris a thoirt do bhuill-phàrlamaid mu dhroch shuidheachadh aig ionad luchd-siridh comraich ann an Kent. Chaidh na ceudan dhaoine a ghluasad dhan ionad ann am Manston air an deireadh-sheachdain a dh'aindeoin aithrisean gu bheil an t-àite a' cur thairis, agus gu bheil galairean agus tinneasan ann.

An Ucràin

Tha sgìrean anns an Ucràin gun seirbheis uisge no dealain an dèidh sreath ionnsaighean Ruiseanach air bun-structar cudromach. Thuirt an Riaghaltas ann an Kyiv gun deach còrr is 50 urchair Cruise Ruiseanach a losgadh orra, ach gun deach na h-uimhir dhiubh sin a leagail gu làr mus tàinig iad air an targaid.

Agus thuirt an Ucràin gun do dh'fhalbh dusan soitheach carago làn gràin às an dùthaich le aonta dhan tàinig na Dùthchannan Aonaichte a dh'aindeoin agus gun do tharraing an Ruis a-mach às an aonta sin Disathairne. Chan eil cinnt fhathast an toir feachdan Ruiseanach slighe shaor dhaibh.

An NHS

Thuirt cathraiche aonadh nan dotairean an Alba gu bheil seirbheis na slàinte ann an èiginn le cion luchd-obrach. Bha an Dotair Iain Ceanadach, cathraiche Chomann Meadaigeach Bhreatainn a' bruidhinn an dèidh do Rùnaire na Slàinte, Humza Yousaf, aideachadh gun toir e còig bliadhna air a' char as giorra cùisean a chur ceart.

Gàrradh MhicFhearghais

Tha a' chomataidh pàrlamaid a tha a' rannsachadh dàil agus cosgais dà bhàt-aiseig ùr do Chaledonian Mac a' Bhriuthainn a' tadhal air Gàrradh MhicFhearghais an-diugh. Tha na bàtaichean còig bliadhna air dheireadh 's trì tursan nas daoire na bha dùil. Bidh am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, a' toirt fianais cuideachd do Chomataidh nan Cunntasan Poblach ro dheireadh na seachdain seo.

Agus thàinig e am follais nach bi aon de na bàtaichean sin, an Glen Sannox, comasach air ruith air gas nàdarra LNG nuair a thèid a cur gu seirbheis, agus gur ann air diesel a bhios i a' ruith a' chiad ghreis.

Braisil

Thuirt an ceann-suidhe ùr a bhios ann am Braisil, Luis Lula da Silva, gum bi e ag amas air casg gu tur air leagail chraobhan ann an coille-uisge an Amazon nuair a thòisicheas e san dreuchd aig toiseach na h-ath-bhliadhna. Rinn esan a' chùis air a' cheann-suidhe a bh' ann, Jaír Bolsonaro, le dìreach dà phuing às a' cheud a bharrachd anns a' chuairt mu dheireadh den taghadh.

Rannsachadh Chovid

Tha an dàrna earrann den rannsachadh phoblach mu phandemic a' Choròna-bhìorais a' tòiseachadh an-diugh. Tha aire an rannsachaidh an t-seachdain seo air mar a làimhsich luchd-poilitigs agus ceannardan slàinte na beagan mhìosan an dèidh dhan bhìoras nochdadh an toiseach.