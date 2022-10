Cuimhnich air croitearachd.

Sin an ìmpidh a chaidh a chuir air Riaghaltas na h-Alba an diugh, is croitearan a' cumail tachartas taobh a-muigh Holyrood.

Tha iad ag iarraidh gun tèid poileasaidhean a chuir ann am Bile ùr an Aiteachais a tha freagairt air croitearachd agus ri daoine aig a bheil àrainn beag de thalamh.

Bha Darren Linc aig an tachartas dhuinn.