Fasgadh - fear de na rudan bunaideach a dh'fheumas duine airson a bhith beò - agus fo laghan chòraichean daonna eadar-nàiseanta, tha còir taigheadas ceart, seasmhach a bhith aig a h-uile duine.

Tha sreath aithrisean gu bhith againn an t-seachdain sa a' toirt sùil air an duilgheadas a th' ann a thaobh taigheadais leis a' phrosbaig air Uibhist far a bheil cruaidh fheum air freagairtean.

Sa chiad aithris tha Eilidh NicLeòid a' coimhead, an toiseach air na dùbhlain a th' ann.