Am Pàrtaidh Tòraidheach

Tha còrr is leth nam ball-pàrlamaid Tòraidheach a' cur an taice a-niste ri Rishi Sunak, airson ceannas a' phàrtaidh, a' ciallachadh gum faodadh iad esan ainmeachadh mar phrìomhaire ùr feasgar an-diugh. 'S e nas lugha na 30 a dh'innis gun poblach aig an ìre seo gu bheil iad a' taobhadh ri Penny Mordaunt, agus taic 100 ball a dhìth oirrese ro 2:00f an-diugh. Thuirt am Pàrtaidh Làbarach nach eil deamocrasaidh sam bith sa phròiseas airson prìomhaire ùr a thaghadh, agus, uair eile, dh'iarr iad taghadh coitcheann. Dh'innis ceannard an SNP ann an Westminster, Ian Blackford, gun do sgrìobh esan gu ceannard nan Làbarach, Sir Keir Starmer, ag iarraidh oidhirp eadar iad airson bhòt cion-earbsa ann an Riaghaltas na Rìoghachd Aonaichte.

An Ucràin

Tha an Rìoghachd Aonaichte, na Stàitean Aonaichte 's an Fhraing a' càineadh na Ruis a tha a' cumail a-mach gu bheil an Ucràin ag ullachadh airson boma salach rèidio-beò a spreadhadh air am fearann fhèin. Thuirt iad gu bheil e follaiseach nach eil an sin ach breugan. Tha dragh air Ceann-suidhe Zelensky na h-Ucràin ge-tà, gur ann a tha an Ruis am beachd boma den t-seòrsa sin a leagail.

Gnìomhachas na h-Aoigheachd

Tha iomairt ùr ag amas air 30,000 dreuchd a lìonadh ann an gnìomhachas aoigheachd na h-Alba. Thuirt an t-aonadh Unite gur e pàigheadh agus cùmhnantan obrach nas fheàrr an dòigh as èifeachdaiche air luchd-obrach fhastadh dhan ghnìomhachas.

Banachdaichean

Tha banachdach flù agus Covid ga tabhainn bhon an-diugh air daoine an Alba nas sine na 50 bliadhna de dh'aois aig nach eil trioblaidean slàinte eile. Thuirt Riaghaltas na h-Alba gun dèan sin faochadh dhan NHS fad mhìosan a' Gheamhraidh.

NHS nan Eilean Siar

Thuirt NHS nan Eilean Siar gur e cùisean co-cheangailte ri Covid as coireach nach eil cead idir aig Ospadal Uibhist is Bharraigh an-dràsta ach tadhal far a bheil sin fìor dheatamach. Thuirt iad gu bheil iad duilich mu dheidhinn sin, agus gum bi ath-sgrùdadh làitheil ann air an t-suidheachadh.

Agus leig NHS nan Eilean Siar fhaicinn gu bheil prìomh loidhne-fòna Ospadal nan Eilean Siar ann an Steòrnabhagh briste an-dràsta. Anns an eadar-ama, tha iad ag iarraidh air daoine fònadh air an àireimh-fòna 01851 706627 ma tha èiginn ann.

Bàt-iasgaich

Chaidh cobhair a dhèanamh air ceathrar criutha air bàt-iasgaich a chaidh air tìr faisg air a' Bhruaich anns a' mhadainn an-diugh. Ghabh an criutha gu ràth-sàbhalaidh agus thog bàta-teasairginn na Bruaiche iad goirid an dèidh 06:00m.